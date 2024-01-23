高雄市三民區今天清晨發生一起工廠大火。位於金山路的一棟鋰電池零件工廠，在上午7點33分突然冒出大量濃煙及火舌，遠在數公里外都清晰可見，消防局獲報後立刻前往灌救，耗費一個小時才將火勢撲滅，幸好無人受傷，目前火警原因正由消防局火調人員調查。

高雄市消防局在7點33分獲報，三民區金山路一間鋰電池零件工廠發生大火，消防局立刻派出16車、34人前往灌救，現場濃煙密布，耗費將近一個小時才控制火勢。目前火調科人員正在調查起火原因。