湖人前役134比110大勝拓荒者，以22勝22負攀回5成勝率，主將詹姆斯（LeBron James）隔天在IG限動展示自己在大戰中留下的傷痕，他的手臂有幾道滲血的刮傷，詹姆斯寫道：「我沒看見犯規！搞什麼啊老兄！我放棄了。」他添加表情符號，表達自己無奈、哭笑不得的心情。

詹姆斯以前被質疑過「黑哨護體」，但對他本人來說，他的「防護罩」很早就被拔掉了，他總是頻繁與人碰撞卻要不到犯規，這次甚至被打到流血。當然他還是不敢嗆太兇（會被罰錢），反正也打贏比賽了，只以限時動態小小抱怨一下。

湖人曾經為此向聯盟申訴，要求裁判正視詹姆斯被犯規的問題。有一次是對方總教練下令對詹姆斯犯規，沒想到球員照做了還是沒有響起哨音，本季詹姆斯場均5.6次罰球是生涯新低，他生涯最多的時候平均每場可罰10.3次。

名人堂中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）抱怨過，他身軀強壯，有時候被犯規了仍不會被打斷動作，但裁判不該因此忽視對手的犯規。鵜鶘前鋒錫安威廉森（Zion Williamson）也有相同的困擾，他本季場均6.8次罰球為生涯新低，頻繁的被犯規也可能提高他受傷機率。

LeBron James loses it out of bounds, but wanted a foul on Bruce Brown.



Good no call or missed foul? 🤔pic.twitter.com/5gkN9RIiXD — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 19, 2023