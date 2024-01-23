每當氣溫驟降，常是腦中風或心血管疾病好發期，如何預防成為重要議題。對此，營養師劉雅惠提醒，冬天務必要做好保暖措施，因為血管爆掉往往是一瞬間的事，千萬不可輕忽，平常應多注意飲食不要太鹹、太油，以及多攝取蔬菜、Omega-3，都對保護血管有正面影響。另外，像是洋蔥、核桃、魚類，皆為維持血管暢通的好食材，值得民眾納入日常飲食菜單中。

劉雅惠在臉書專頁「營養師Emma」發影片指出，經常感到莫名疲倦、頭偶爾疼痛、肩膀緊，尤其到了冬天症狀更明顯，務必要小心，此天氣型態會讓血管快速收縮，當血栓從血管掉下來，一旦卡住腦就腦中風、卡住心就心肌梗塞。她並盤點以下冬天護血管4重點：

1、不要太鹹：麻辣火鍋湯、加工品越鹹，讓水留在身體越多，就可能造成血壓升高。

2、不要太油：尤其是飽和脂肪類食物，如紅肉、肥肉、皮。脂肪越多血脂就越高，從而容易形成血栓，血管就會變硬。

3、菜吃太少：纖維在腸道中可以結合膽固醇，幫助膽固醇排出、減少吸收。

4、攝取Omega-3：能有效改善脂肪酸，每周攝取2～3次深海魚類，或適時補充魚油保健品，對於預防心血管疾病有正面效益。

營養師馬鳳吟先前也提到，想維持血管暢通，日常飲食很關鍵，並特別分享以下3款「通血路」的好食材，以供民眾參考：

1、洋蔥：含槲皮素具抗氧化功能，能保護血管不被破壞，且特有的硫化物接觸到空氣後，會被酵素分解，轉化為大蒜素，能使血流更加順暢，抑制血液凝固，可達到預防高血壓、動脈硬化、心肌梗塞、腦梗塞等疾病的效果。

2、核桃：營養價值極高，含有豐富的精胺酸，其被人體轉換後會生成一氧化氮，作用在血管內皮細胞，讓血管平滑肌放鬆、使血管擴張及減少阻力，具保護心血管的功效。不過，核桃屬於油脂，1天攝取量約6～8顆即可，吃多容易導致肥胖。

3、魚：含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，如EPA和DHA，具有抗炎、抗氧化、保護血管內皮細胞及抑制血栓形成的功能，可多吃鯖魚、秋刀魚、柳葉魚、白帶魚及鮭魚等，都是很好的選擇；此外，有益健康的地中海飲食模式，也鼓勵1周至少吃2次魚類或海鮮。