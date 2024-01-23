加拿大國際學生數暴增，進一步推升當地住房市場、醫療服務壓力，加拿大政府昨（22）日宣布將大砍2024、2025年度的國際學生簽證簽發數，削減幅度達35％，不過新政策不會影響碩博士生的簽證申請，加國官員更嗆聲要關閉收高額學費但課程不扎實的「爛」學校。

綜合美聯社、加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，加拿大聯邦移民部長米勒（Marc Miller）昨日宣布，將大幅度削減2024、2025年度新簽發的國際學生簽證數量，縮減幅度達35％，以今年為例，新簽發的國際學生簽證數將降至36萬4000人，今年底會再重新檢視明年的簽證數量。加國政府去（2023）年簽發的國際學生簽證數約為56萬人，2022年發出80萬張簽證。

加拿大聯邦移民部長米勒（Marc Miller）宣布，將大幅度削減2024、2025年度新簽發的國際學生簽證數量，縮減幅度達35％。

米勒表示此舉是為了緩解創紀錄移民人數所帶動的住房、醫療、及其他服務的壓力。目前加拿大約有100萬外國學生，較10年前多了3倍，另外加拿大去年增加了100萬人，總人口數來到4000萬人，與此同時，許多本地人正面臨房租、貸款等生活成本上漲的壓力。

加拿大道明銀行集團（TD Bank Group）首席經濟學家卡蘭奇（Beata Caranci）表示：「你不能一年新增30萬間房的同時增加125萬人口，還認為住房沒有結構性問題。」

多倫多大學政治學者魏斯曼（Nelson Wiseman）指出，經濟學家和一般民眾的看法是，外國學生激增與房市及租金有關聯，尤其學生湧入大幅度影響租金。

■國際學生被「利用」 加國政府嗆關「爛」學校

米勒宣布新簽證政策時，尤其劍指向外國學生收取高額學費、但卻沒有提供扎實課程的學校與機構，直言部分私立機構「利用」了國際學生，新政策能讓加國政府處理這些機構及「不良份子」，「這些機構必須關閉」。

報導指出，這類學校是部分學生入境加拿大、以獲取永久居留權的途徑。

米勒強調新政策不是要懲罰國際學生，而是要確保國際學生的求學經歷及教育符合需求，「國際學生是這個國家的珍貴資產，他們聰明、年輕，豐富了我們的社會，並帶來巨大的社會、文化、經濟效益，他們值得最好的」。

簽證新規將不會影響申請碩士、博士班及小學、中學的學生，米勒說：「他們是我們要留下的聰明人。」