目前鞍部氣象站氣溫回升至1度，雨夾冰霰，累積達4.2cm。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

寒流來襲，氣溫宛如溜滑梯般下滑，加上華南雲雨區東移，水氣充足，高山紛紛降雪，中央氣象署指出，目前鞍部氣象站（位於陽明山鞍部）氣溫回升至1度，雨夾冰霰，累積達4.2cm；玉山昨夜降雪1-2公分，上午7：00天氣濃霧。溫度-4度。

鞍部氣象站在2016、2018、2021年曾經有下雪情形，該氣象站海拔高，只要水氣及溫度配合得當，就有降雪的機會，氣象署預估此次降雪與往年情形相差不遠。

目前鞍部氣象站氣溫回升至1度，雨夾冰霰，累積達4.2cm。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

陽明山鞍部氣象站時隔3年再度降雪。（中央氣象署／蔡亞樺台北傳真）

氣象署表示，鞍部氣象站今曰凌晨3時的氣溫約1.5度，下雨及冰霰；3時16分氣溫約0.6度，觀測到雨夾雪；5時雨夾雪，累積厚度未達1公分；5時16分氣溫低至0.1度，為目前測得本日最低溫；6時氣溫0.2度，雨夾雪但雨漸歇，累積約1公分；8時氣溫回升至1度，雨夾冰霰，累積達4.2cm。

氣象署持續針對全台21個縣市發布低溫特報，全台灣除台東縣以外都有10度以下低溫，今、明兩日受到寒流影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日中部以北、東北部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫、連江縣有2度以下或持續6度以下低溫發生的機率，請注意防範。