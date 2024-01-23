美式大賣場COSTCO（好市多）深受許多人喜愛，有消費者想獲取2%的消費回饋現金，因此升級為黑鑽卡，專家對此表示，若考慮申辦黑鑽卡，每年至少需消費約超過3000美元（約新台幣9.4萬）以上才划算。

Costco會員卡共分為金星會員、黑鑽卡金星會員、商業會員、黑鑽卡商業會員。根據CNBC報導，Costco會員年費在60-120美元之間，黑鑽卡年費120美元，每年僅需比普通會員多付60美元，購買的所有商品可獲得2%的現金回饋，若結合使用Costco Anywhere聯名卡，還可以額外提供2%的回饋金，乍聽之下很划算。

想知道黑鑽卡年費120美元是否值得申辦，可使用2%現金回饋估算，至少需消費至3000美元，才能獲得60美元的現金回饋，因此，如果年均消費在3000美元以上，每多花1美元（約新台幣31.5元），年費將慢慢低於60美元，可以考慮升級黑鑽卡。

報導也提醒消費者，儘管黑鑽卡優惠條件誘人，但仍需仔細思考評估個人的消費需求和能力，以免衝動升級會員卡，卻可能發現不合適。