網紅Toyz（劉偉健）跟「超派人生」超哥日前在路上發生肢體衝突，雙方各說各話，主因則是Toyz在超哥新開的日本料理店嫌棄醋飯不好吃，網上也掀起兩派看法，對此「呱吉」邱威傑昨(22日)在臉書發文笑說挺誰都很奇怪，「明明就是個沒人是好人的爛事，還有需要討論挺誰嗎？」

Toyz先前因到汙水事件，和超哥所開的雞排店槓上，近日，Toyz再赴超哥的新餐廳直播，批評食物不好吃，雙方大打出手。見此，呱吉發文表示，這件事沒有該挺誰，認為兩個人都不算好人，真的不需要討論，「你說爛是有比較級的？對我來說這件事沒有，抱歉。」網友也回應：「笑爛哈哈哈」、「真打是亂源，作戲更是亂源」、「愛莉莎莎下莊了…」、「只想知道到醋飯好不好吃」。

呱吉評論超哥和Toyz風波。（圖／中時資料照片）

超哥昨一早發文對於不當行為向外界道歉，不忘嗆Toyz原本就是來者不善，但自己先動手就是不對，「我的修養不夠，我深切反省」，但如果時光倒轉他還是會做一樣的事，「我還是會揍他，侵門踏戶的王八蛋」，並強調自己並非不能接受有建設性的評論，不過「小店不歡迎沒有同理心的奧客」，「但我們也是人生父母養，不是您的下人」。

呱吉發文。（圖／翻攝自Froggy Chiu臉書）

而Toyz也曬出驗傷報告，喊冤入場前有問過店家可否內用，店家同意，他對於食物並非只有批評，好壞都有說，認為對方的行為就是「沒有文化的流氓」，最後他不僅傷到頭有腦震盪、挫傷及撕裂傷，手部、胸部、肚子、背部也有擦傷，可說是傷痕累累，照片相當嚇人。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。