2月1日新任立法委員將圍著院長寶座展開爭奪戰，但因民眾黨動向未明，目前局勢尚未明朗化。對此，國民黨準立委柯志恩也針對未來國會局勢分析，直言民眾黨有3席立委是完全不可能投國民黨的，本次的立院龍頭選舉依然「充滿變數」。

柯志恩今（23）日在節目《POP撞新聞》指出，本次的立院龍頭選舉依然「充滿變數」，不過從民眾黨的特質去看的話，吳春城、張啟楷、林國成跟國民黨交情還不錯，黃國昌跟民進黨之間也是水火不容，黃珊珊則是比較強硬的。對於上述說法，主持人黃暐瀚開玩笑，可能要叫桃園市議員凌濤出國一下，才有辦法爭取。

針對民眾黨的不分區準立委，柯志恩分析，自己個人覺得，陳昭姿完全不可能投國民黨，其獨派立場太過鮮明、黃國昌要支持國民黨這個抱持不確定性、黃珊珊也是如此，心裡過不去的；另外5個藍營也沒有要特別去拉，只是他們投國民黨沒有太大的違和度。對此，黃暐瀚則表示，「這三席不容易，從心理學分析是很有道理。」

此外，柯志恩也稱，民眾黨若要凸顯自己的獨立價值，應該8席投自己的人，堅守住自己的價值。且白營還要考慮到，國民黨正副院長候選人韓國瑜和江啟臣沒有像前立法院長蘇嘉全以自己黨團的意志為中心，「那未來民眾黨要讓優先法案通過，是拜託國民黨韓江配容易？還是民進黨游昌比較容易？」情