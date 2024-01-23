據交通部觀光署統計，2023年前11月國人出境人次突破千萬大關，達1,074萬人次，尤其11月出境人次已恢復至2019年同期約81.6%，比例創下疫後新高。而隨著出境旅遊市場復甦，旅客對於自身健康及安全更加重視。

為避免旅客因不便而未投保或保險保障不足，導致遭遇突發意外後產生龐大的經濟負擔，雄獅集團決議獨資成立雄獅國際保經，除了既有旅遊產品外，進一步提供專業的保險服務，目前實收資本額3000萬元。

雄獅國際保經董事長陳冠宇指出，由於深刻感受旅客於海外旅遊過程中，面臨國外高額醫療費用、海外急難救援費用及旅遊不便費用風險，雄獅國際保經對此更應責無旁貸，負起旅客人身及財產安全的保險宣導教育。

陳冠宇指出，在旅客購買旅遊商品時，同時可透過雄獅國際保經協助旅客規畫投保適合的旅遊綜合險，針對不同旅遊型態規畫相對應的保險，如登山險、高爾夫球責任險等，提供遊客完整的保險保障。

陳冠宇表示，雄獅國際保經也積極輔導雄獅旅遊業務及導領人員取得保險業務員證照，讓旅客出遊玩得更安心、放心。他舉例，旅客在報名旅遊時，擁有保險證照的業務人員就能以其專業，為旅客建議保險相關規畫。

而旅途中若旅客遇上突發事故，導領人員可於現場馬上提供必要之協助，並指導旅客申請必要理賠文件，以便回台後順利申請保險理賠，旅遊及保險同時服務，陳冠宇認為，這些都是雄獅集團可提供的服務優勢。

此外，為善盡企業社會責任，雄獅集團董事長王文傑今日攜手雄獅國際保經董事長陳冠宇、新光人壽董事長魏寶生、南山人壽董事長尹崇堯，共同捐贈台灣關愛基金會，齊做公益送暖關愛之家。