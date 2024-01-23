立法院長選舉備受各界關注，由於國民黨在立院沒有過半，因此，8席民眾黨立委和2席無黨籍立委的動向就成了關鍵。對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲指出，無黨籍立委高金素梅的立場「比國民黨還國民黨」，在聽到「國民黨應可獲得高金支持」相關說法時，他也點頭認同。

國民黨立法院長參選人韓國瑜昨（22）日與副手江啟臣一同拜會高金素梅，高金在臉書發文表示，當時與韓聊了很多未來的立法院願景，她還提到，韓的風趣爽朗人如其名，江的穩健亦是如此，未來立法院的願景可期。

介文汲昨在政論節目《中天辣晚報》表示，高金素梅的政治立場「比國民黨還國民黨」，許多深藍支持者在聽她說話時，都因她鏗鏘有力、立場和旗幟鮮明，對大陸也友善很多，而振奮無比。此外，在聽到節目主持人盧秀芳稱「在無黨籍這兩席中，高金素梅應該是沒有問題的，因為她的政治理念關係」時，介文汲也點了點頭。

許多網友也在節目討論區留言表示，「欣賞高金素梅，說話中肯，實事求是，真的是真實的國民黨」、「看過高金委員質詢的錄影，她很優秀很認真」、「高金的戰力超強，經常讓官員啞口無言」、「高金真的很不錯，在立院都能很有邏輯的去質詢監督」、「從性別、黨派、族群、專業及知名度和社會貢獻考量，高金委員就是很好的副手人選，下次大選別忘了她」、「高金要當副院長才是」。