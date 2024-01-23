大陸科技巨頭騰訊旗下，熱門遊戲「英雄聯盟LOL」開發商Riot Games宣布裁員530人，佔員工總數的11%，引起熱烈討論。該公司則強調，過去幾年公司招聘的人數過多，讓公司失去發展的重點方向。

綜合外媒報導，Riot Games執行長Dylan Jadeja指出，包括新遊戲在內，公司上下進行很多的賭注，使得現在成為一家沒有明確重點的公司，「簡而言之，我們要做的事情太多了，加上投資不如預期，難以估計成本。」

Riot Games為受影響的員工提供6個月的薪水、獎金及轉職協助，公司還說，如果被資遣的員工沒有電腦，可以提供個人電腦。事實上，過去幾周遊戲產業的其他公司也在裁員，包括Unity Software與亞馬遜旗下的Twitch。

除了裁員，Riot Games也會縮減「符文大地傳說」遊戲團隊的規模，並坦言這款遊戲的表現未達預期，Riot Games底下的遊戲開發商Riot Forge也會在新RPG遊戲「Bundle Tale：英雄聯盟故事」於二月公開後，結束新的開發工作。

美國去年進入升息循環，且聯準會尚未釋出明確降息時間，使得企業仍面臨較大的財務壓力，紛紛祭出裁員手段縮減成本，以確保公司營運穩定。