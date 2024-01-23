總統特使暨外交部政務次長田中光(右)代表我國捐贈60噸白米予馬國各島礁地方政府，由馬國內政暨文化部長賈思博（左）代表接受。（外交部提供）

中共積極奪取我南太平洋友邦，位於南太的馬紹爾群島共和國當地時間22日上午在馬國國會舉行新任總統海妮及內閣部長宣誓就職儀式，海妮強調，台馬兩國共享南島文化遺產，情同手足，馬國新政府珍視兩國情誼，將持續堅定支持台馬邦誼。

外交部政務次長田中光以總統特使身分率團出席馬紹爾新任總統宣誓就職儀式，代表我國政府及人民向海妮總統及馬國新政府致祝賀之意。典禮中逐一宣讀各國元首賀詞，依序為我國、帛琉、密克羅尼西亞、日本、美國。蔡英文總統賀詞宣讀後，獲得全場熱烈掌聲。多位太平洋島國領袖及理念相近國家代表團也出席就職典禮，田中光並代表蔡英文一一致意。

就職典禮後，田中光拜會海妮遞交特使國書，並轉致蔡英文親簽賀函。田中光表示，台灣與馬紹爾群島近期均順利完成選舉，為共享民主、自由價值的友邦；感謝馬國長期在國際場域支持台灣國際參與，將持續拓展並深化兩國合作領域。

海妮強調，台馬兩國建交26年，雙邊關係歷久彌新；感謝台灣一路相挺，協助馬國推動農業、醫衛、基礎建設、婦女賦權等各項有利民生福祉的合作計畫，並特別感謝台灣在疫情期間與馬國並肩防疫，充分彰顯Taiwan can help的良善精神。

她表示，台馬兩國共享南島文化遺產，情同手足，馬國新政府珍視兩國情誼，將持續堅定支持台馬邦誼。海妮也對我國再次成功舉辦民主選舉表達祝賀，讚許是世界典範，除轉達向蔡英文總統致意外，並祝賀賴清德、蕭美琴分別當選總統、副總統。

田中光在馬國期間曾與外交暨貿易部長康仁德雙邊會談，及與天然資源暨商務部長慕樂、總統助理暨環境部長劉克強及司法、移民暨勞工部長查克拉等馬國政要餐敘，就區域情勢及共同關注議題交換意見，馬方多次就近期諾魯與我國斷交一事表達深切遺憾，強調馬國永遠與台灣同一陣線，共同抵禦極權擴張，守護印太區域的民主與和平。

田中光22日下午也出席我國捐贈馬國60噸白米移交儀式，並與馬國內政暨文化部長賈思博及馬國各環礁地方政府市長共同見證台馬糧食安全合作成果。