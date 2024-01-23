兩性作家H（陳鴻儀）2年前宣布罹患攝護腺癌三期，去年認戀迪化街名門前媳婦、KOL陳珮甄，雖然婚前兩人曾發生口角波折，20日還是在眾人的祝福下完成婚禮，昨(22日)陳珮甄發文透露二婚的心得，更透露自己在婚禮上自嘲：「『理論上』，這次是我這輩子最後一次結婚」，笑翻賓客。

陳珮甄和前夫育有一女，離婚後她扛起照顧女兒責任，雖然她與作家H婚前曾在臉書爆料起爭執，但他們並非把婚姻當兒戲，更明白成家的責任，原本她只想要登記結婚就好，但作家H問她​：「妳上次結婚，有沒有什麼覺得遺憾的部分？」陳珮甄說，遺憾當然是沒走到最後，沒給孩子完整家庭，儀式的話，就是沒有享受到她喜歡的求婚跟婚宴方式。

陳珮甄回憶，當年雖然嫁入名門，辦了海島婚禮，過程卻很走鐘，最後變成前夫一家的旅行團，她因此要求朋友不要參加，「因為那個婚禮，已經是個我做不了主的場子」，因此作家H便記在心裡，最後在馥森梧桐墅求婚、在馥蘭朵烏來辦婚宴，給她滿滿的回憶跟儀式感，她怕給另一半增加負擔，因此老公問什麼都沒太多意見，「我不是不在意，真的就是怕給他添麻煩。畢竟現在的他，方方面面都是比較辛苦的。」

最後，陳珮甄謝謝老公和幫忙婚禮完成的夥伴們，昨天看到婚禮照片讓她熱淚盈眶，「這次，真的很不一樣。謝謝H，讓我知道，自己被好好珍惜著」，網友也回應：「滿滿祝福」、「大大恭喜」、「妳值得被好好珍惜好好對待，婚禮是個開場，接下來要繼續延續這份幸福和甜蜜」、「恭喜！能開懷大笑最棒了」。