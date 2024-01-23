寒假來臨為避免學生從事不良活動，桃園市警察局23日舉辦「青春大玩家‧玩轉新世代」寒假高關懷系列活動開跑。(呂筱蟬攝)

寒假來臨為避免學生從事不良活動，桃園市警察局23日舉辦「青春大玩家‧玩轉新世代」寒假高關懷系列活動開跑。(呂筱蟬攝)

寒假來臨為避免學生從事不良活動，桃園市警察局23日舉辦「青春大玩家‧玩轉新世代」寒假高關懷系列活動開跑，桃園市長張善政與局處首長化身電競角色，帶領青少年共同對抗邪惡勢力，也邀請日光書房講師分享人生經歷，期盼學生在寒假充實自我，不要誤入歧途。

為了貼近青少年的流行脈動，市府警察局今年寒假以電競中的「輔助」、「鬥士」、「射手」、「刺客」、「法師」及「坦克」等角色規畫一系列活動，並結合青年事務局、教育局、社會局及民間團體，以電競文化規畫活動內容，寓教於樂將反毒品、反詐欺、反性剝削、反幫派暴力、反校園霸凌及網路安全的戰鬥能力，賜予每一個參與活動的學生。

張善政表示，包含市府警察局、青年局、社會局及民間團體，一起為高關懷青少年舉辦寒假活動，內容融入電競遊戲，讓他們認識社會上不同的角色，有正義的、邪惡的，透過電競遊戲體認到學校外面的環境有點複雜，要如何去避免接觸，讓大家在寒假中接觸正能量，注意自己的生活不要誤入歧途。

警察局長吳坤旭則說，為鼓勵青少年在寒假期間多從事正向活動，規畫「青春大玩家‧玩轉新世代」系列活動共計6場，以寓教於樂方式提升青少年法治觀念，強化自我保護的能力，警察局也會加強查緝不法及運用科技偵查犯罪，希望青少年朋友都能度過歡樂且安全的寒假。

接下來的場次包含1月24日、1月25日、1月31日及2月1日、2月2日，相關活動資訊可密切留意承辦分局（桃園、八德、蘆竹、龜山及楊梅分局）臉書粉絲專頁；此外，警察局臉書粉絲團及少年隊臉書粉絲團不定期舉辦線上有獎徵答活動，民眾只要上線答題互動，即可參加抽獎。