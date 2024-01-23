總統當選人、民進黨主席賴清德今參與民進黨團共識營，他以黨主席身分在會議提及三點勉勵新科立委，同時強調「不會親身下指導棋或操盤」，顧及未來於520即將就任總統，將於國會保持中立態度。（蔡雯如攝）

總統當選人、民進黨主席賴清德今參與民進黨團共識營，他以黨主席身分在會議提及三點勉勵新科立委，同時強調「不會親身下指導棋或操盤」，顧及未來於520即將就任總統，將於國會保持中立態度。（蔡雯如攝）

民進黨團今舉行共識營，邀集新任立委和幕僚參與，就國會議事與黨團運作進行說明與特訓，總統當選人賴清德親自到場主持會議，他以黨主席身分在會議提及三點勉勵新科立委，同時強調「不會親身下指導棋或操盤」，顧及未來於520即將就任總統，將於國會保持中立態度。

賴清德強調自己並非針對「立法院龍頭改選」而來，由於他過往曾擔任民進黨團幹事長，經歷過「朝小野大」的國會痛苦時期，因此向新科立委分享過去經驗，以應對未來「三黨不過半」的局面。

賴清德更以3點勉勵新科委員，第一，新科立委是國家新的力量，要做國家政府人民之間的橋樑；第二，不忘初衷，專業問政，落實理想；第三，與黨團共同合作，推動國家發展目標。

賴清德說，第二點是今天立法院共識營的目標，透過游錫堃、柯建銘的經驗分享，讓新科立委知道如何在國會務實問政、實踐理想，而立法院是團隊工作的地方，推動國家發展工作並非一人能夠獨力完成，必然要靠所有新科委員與黨團共同合作，一起推動國家發展。