藍新資訊專精高階大型核心系統郭化與建置，如大型機房伺服主機及UNIX Sever等，相對具進入障礙，提供企業雲端運算、大數據、人工智慧建置、資料備份備援及網路資安等系統整合服務，在軟硬體整合上深具實力，提供一站式資訊服務，加上後續可承接維運維護服務，加深對客戶的黏著度，更為藍新資訊疊加營收並提供穩固現金流。

藍新資訊服務對象以政府、金融業、上市櫃企業為主，公營部門如行政院所屬單位-主計總處/人事行政總處/疾管署、農業部、環境部、法務部、經濟部、國防部等，上市櫃公司舉凡生技醫療、光電業、重電業、製造業及流通業等超過400家分布多元產業大型客戶，客戶黏著度高，續約率高達9成，間接肯定其專業服務。藍新資訊營收佔比政府部門及財團法人大約佔40％、金融業10％、民營企業50％，其可依客戶需求進行資訊軟硬體專案整合，提供完整解決方案。

2021年及2022年營收分別為6.01億元、4.57億元，每股盈餘為4.71元、3.68元，2022年衰退主因受疫情爆發及戰爭影響，致專案產品銷售及系統建置採購貨品交期遞延所致，2023年解封後已重回成長軌道，去年上半年淡季不淡，營收來到2.21億元，年增34.2％，毛利則來到6,406.7萬元，年增30.7％，上半年毛利率29％優於2022年全年平均27％，去年上半年每餘1.98元。下半年主要客戶政府機關及大型企業均有年底結報預算特性，2023年營收6.15億元，年增34.55％。