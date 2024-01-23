●特斯拉周一股價大跌1.60%，收在208.80美元。該電動車大廠將在周四公發布2023年第四季財報，其獲利能力和交車狀況將成為投資人關注焦點。分析師表示，由於電池材料價格下跌，特斯拉上季獲利可能略優於前一季，但與一年前相比則大幅下跌。此外，特斯拉近日在中國和歐洲大幅調降售價，並宣布受紅海危機影響，柏林廠暫停生產，以及提高Cybertruck產量導致成本攀升，都使特斯拉面臨的壓力升高。

●Alphabet跌0.27%，收在145.99美元。消息指出其尖端技術實驗室Moonshot X裁員數十人，並在近幾個月進一步和創投等投資方討論融資計畫。

●全球最大農業生產、加工及製造公司Archer-Daniels-Midland周一崩跌24.2%，收在51.69美元，創下數十年來最大單日跌幅，亦是標普500指數當日表現最差的成分股。該公司宣布財務長Vikram Luthar停職接受會計方面的調查，並宣布調降全年獲利預測。

●吉利德（Gilead）重挫10.15%，在一項後期研究中，其藥物Trodelvy未能顯著提高先前曾治療過之非小細胞肺癌（NSCLC）晚期患者的生存率。

●梅西百貨拒絕Arkhouse Management及其合作夥伴Brigade Capital Management以58億美元進行私有化的提議，股價彈升3.5%。

●聯合航空（United Airlines）周一盤後大漲6%，扭轉稍早前的收跌1%。該公司去年第四季營收年增10%，為136.3億美元，優於市場預期的135.4億元。淨利年減29%，為6億美元，經調整後每股盈餘2美元，優於市場預期的1.7美元。受到波音737 MAX 9停飛影響，聯合航空預估今年第一季經調整後每股虧損介於35～85美分，超出市場預期的每股虧損21美分。這項預測是基於737 MAX 9停飛到一月底的假設。該公司預估今年經調整後每股盈餘介於9～11美元，優於市場預期的9.58美元。