高雄一名28歲袁姓女子與丈夫疑因欠債，帶著3名幼子走上絕路，女子同事透露，袁女欠債約90多萬，為了不到100萬就尋死讓許多網友不解。對此，有知情網友透露，被逼到輕生，可能身上還背著奇怪的信貸，地下錢莊知道對方缺錢，可能借10萬但本票簽20萬，利滾利下，背後真正目標是「有房產的老父老母」。

原PO昨天在臉書發文，一家五口被逼到輕生，應該不只欠卡債、車貸，一定還有一堆奇怪的信貸，像是民間借貸、融資公司，甚至高利貸，以債養債，最後養到天文數字，連親友都幫不了的地步。他說，地下錢莊越是知道對方缺錢，條件開得越狠，說借10萬，可能本票簽20萬，然後還要扣3萬手續費，最後只實拿7萬，實際利息收80%，借據上卻只寫10%。雖然扯，但還是會有人簽下去，因為今天借不到錢，債主就殺上門，只想撐過眼前再說，下周他管不了，也想不了。

原PO指出，地下錢莊也不指望對方還錢，真正的目標可能是有房產的老父老母，錢莊實際借出成本可能只有10幾萬，利滾利之下，拿到的利息錢早超過本金，後面都去找債主的父母撈最後一票。可悲的是這種事在台灣每天都在發生，政府卻不想管，感嘆「一個融資公司法談了十幾年還在談，他們賺得盆滿缽滿，低層民眾血肉都被吸乾」。

對此，網友們看了也紛紛留言，「正常銀行不會借你錢，就只能去跟地下錢莊借錢」、「現在借款很多話術，台灣對信用教育很低落、詐騙滿街跑，原生家庭不注重的話是真的很容易被騙」。

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