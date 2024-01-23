台中市長盧秀燕今天表示，低溫假由各區公所視狀況自行決定。（張亦惠攝）

寒流來襲，今天全台低溫溼冷，台中昨天啟動低溫關懷計畫，發放禦寒物資、訪視街友，協助2名街友送醫。至於外界關心是否放低溫假？台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，由各區公所視情況自行決定，2016年和平區就曾因路面積雪放過低溫假。

今年入冬後最強寒流襲來，全台急凍，盧秀燕說，根據台中市政府規定，各機關學校得視狀況自行決定停班停課，2016年和平區就曾放過低溫假，當時寒流來襲道路積雪，和平區公所就宣布平等里跟梨山里停班停課。

盧秀燕指出，現在和平區的學校都已放寒假了，但梨山幼兒所因考慮到家長上班需求，今天上午有開設，現在山上氣溫僅2度且還在降低中，下午梨山幼兒收托及機關是否停班停課由和平區公所自行判斷，以民眾交通安全為最重要的考量。

盧秀燕表示，只要氣溫降到12度以下社會局會立刻啟動對街友的低溫關懷，台中街友列冊有282人、收容65人，社會局跟民間單位關懷訪視街友共80位、禦寒物資356人次、熱食發放83份，避寒收容3人、協助送醫2人，開設避寒處所共12處包括中興堂、長春公園等，昨天收容新增3人。

社會局表示，這2名街友都是遊民小組定期訪視關懷對象。52歲洪姓街友患有慢性疾病，疑似酒後失溫又跌倒；另外一名70歲李姓街友臉上有瘀傷，躺在公廁內無法起身。遊民小組發現異狀，迅速通報消防局，協助將2人送醫治療。