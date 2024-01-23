曾發行過《比利．林恩的中場戰事》、《血觀音》等知名電影的双喜電影，遭神鬼女會計陳玉玲監守自盜A走上億元，最高法院認定陳女犯行明確，駁回檢方上訴，依偽造文書等罪將陳女判處可易科罰金之刑1年2月，另判囚7年，未扣案的犯罪所得7863萬7831元沒收，全案定讞。

陳女自2015年12月進入双喜電影服務，負責管理双喜、真好電影等公司會計、出納等工作，由於兩公司負責人皆為香港知名電影製片人陳永雄，因此對公司財務並不清楚。

陳女趁著處理公司財務，將公司帳款以現金自銀行領出，後來又改用匯款將錢轉到上百個帳戶，再向公司謊稱廠商未付款，藉此三年間侵占公款高達1億1042萬716元，直到接手同事與廠商對帳，才趕在東窗事發前自首犯罪。

一審台北地方法院將陳女判刑8年6月，二審台灣高等法院斥責她負責双喜集團之會計帳務及出納業務時，利用負責人陳永雄之信賴、授權，竟昧於貪念，圖一己之私，詐欺、行使變造私文書、行使偽造私文書等手段獲取金錢，其詐欺所得達1億1659萬4651元。

高院考量陳女與双喜公司達成調解，但她僅回補公司部分損失，就鉅額之犯罪所得始終未說明去向，依偽造文書等罪將陳女判囚7年，另可易科罰金之刑1年2月，未扣案的犯罪所得7863萬7831元沒收，檢察官提上訴，最高法院駁回確定。