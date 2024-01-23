第11屆三黨不過半的立法院，正副院長改選成為朝野新國會的第一戰!藍綠兩大黨各自推出韓江配與堃昌配，民眾黨則提出國會改革訴求後，未來動向備受關注；雖其對外的說法是投票將會團進團出，但內部人士坦言，僅僅8個立委意見至少就有4種，怎麼整合黨主席柯文哲也是「頭抱著燒」!

黨內人士指，曾任一屆立委的黃國昌，是民眾黨唯一有立法院資歷、了解議事運作的人，四大國會改革主張也是他主導的，看起來他的意見較受柯文哲認同，但他率先表態不會選副院長，這讓民眾黨在綠白合或藍白合的選項上少了一些空間。此外，有立委是死都不投韓國瑜，其他好談、也有新科立委沒有立法院經驗，卻力主要和藍綠擇一合作，希望趁此機會蹭個副院長或未來有機會入閣、也有主張不要做小藍或小綠，票投自己。

4年前，民眾黨確實做到團進團出，院長支持游錫堃，副院長則是票投自家的賴香伶。當時，在民進黨掌握穩定多數的立法院，民眾黨5票怎麼投其實無關宏旨，如今則是左右選局的關鍵少數，雖然藍綠都刻意貶抑這8票的價值，但這只是藍綠角力過程的喊話，綠營不願把價碼喊高，藍營則沒有資源可以交換，兩黨都不想墊高民眾黨的行情，但私底下接觸早在進行。

白營號稱團進團出，確實也唯有如此才能展現關鍵影響力，然而投藍、投綠或投自己，卻是各懷鬼胎，尤其短短兩年就要卸任，很多事就會想得比較多。因為8席立委出身不同，對藍綠或所推出的候選人也都各有好惡，加上避免被貼上小藍或小綠標籤，因此自投的聲音略佔上風，但自投等於投廢票，就是保送國民黨掌握54票的韓江配，這也傳出分裂投票成為另一個選擇。

可能的選項不外支持游江配或另一個韓昌(蔡其昌)配，如此不但可化解內部藍綠的矛盾，又沒有選邊的問題，同時可展現民眾黨政黨自主性，以及在立法院挺誰就誰上的關鍵力量。雖然表面上看起來藍營是最大黨，但未必是鐵板一塊，熟悉立法院運作人士私下表示，正副院長不是一張票，且是上下午分開投票，瞬息萬變的立法院一個中午會發生什麼轉變很難說，現在都還在喊價階段，斷言誰會當選都言之過早!