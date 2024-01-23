俗話說「相愛容易相處難」，在戀情初萌芽的熱戀期，總以為能夠克服所有難題，一旦激情退去就是考驗的開始。知名運勢網站《摘星工廠》點名3星座，在愛情中開竅較晚，最怕真愛太早降臨，不懂得珍惜。

▍雙子座

雙子座天生有著強烈的好奇心和求知慾，加上個性活潑，喜歡跟人打交道，容易跟一些人保持曖昧關係，對於感情總是抱持好玩的心態，但是這不代表他們不懂得什麼是愛，等到年紀漸長，就會放下玩心，好好珍惜身邊的對象。

▍牡羊座

牡羊座個性衝動急躁，加上自我意識強烈，對於愛情經常是一知半解，有時候覺得煩了，就不想花心思經營親密關係，容易以幼稚的態度消磨感情，錯失真愛。直到開竅後才比較會站在另一半的角度同理對方，珍惜眼前人。

▍摩羯座

摩羯座個性保守固執，加上把其他事情看得比感情還重要，如果愛情來得太早，還沒開竅的摩羯很容易將感情拒之門外，或是因為慢熟、不懂經營，在親密關係中因為太過被動，把另一半越推越遠。