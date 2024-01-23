台灣民意基金會公布最新民調，六成九不擔心賴蕭配贏得總統選舉會刺激中共提前武力犯台；五成二對賴清德領導國家的能力有信心，三成八沒信心。對賴曾自稱「一個務實的台獨政治工作者」，五成五覺得不好，其中獨派選民，也有三成九覺得不好

民調顯示，被問到「民進黨賴清德／蕭美琴(賴蕭配)贏。會不會擔心中共因此提前武力犯台？」9.8％非常擔心，17.5％還算擔心，37.3％ 不太擔心，31.7％一點也不擔心，1.9％沒意見，1.7％不知道、拒答。

換句話說，六成九民眾不擔心賴蕭配贏得總統選舉會刺激中共提前武力犯台，二成七擔心。這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，絕大多數台灣選民並不擔心中共 提前武力犯台，即使總統當選人賴清德有台獨色彩。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，由此可見，侯友宜、趙少康及其他藍營人士大力批評賴清德台獨立場鮮明，必將引來戰爭的立論，並沒有發揮多少作用。

他說，所謂「民進黨執政帶來戰爭，國民黨執政帶來和平」的說法也像是空包彈，完全缺乏說服力。賴蕭配贏了，高達近七成選民並不憂慮中共因此加速武力犯台，就是最好的證明。

至於賴清德「務實台獨政治工作者」的民意反應，8.1％非常好，22.3％還算好，28.9％不太 好，25.7％一點也不好，10.6％沒意見，4.3％不知道、拒答。換句話說，三成覺得好，五成五覺得不好。他說，值得注意的是，只有二成六強烈感覺不好。

游盈隆認為，這項發現傳達了一個訊息就是，對賴清德曾自稱自己是一個務實的台獨政治工作者，台灣選民看法分歧，多數人不感覺好，但還是有三成的人叫好。而多數人不感覺好，很可能和台灣社會傳統思維「台獨可以做，不可以說」有關，並不代表贊成台獨是社會中的少數。

進一步分析，20-24歲三成三覺得好，五成四覺得不好；25-34歲三成三覺得好，五成八覺得不好；35-44歲三成一覺得好，五成九覺得不好；45-54 歲三成一覺得好，五成七覺得不好；55-64 歲二成五覺得好，六成一覺得不好；65歲及以上三成二覺得好，四成二覺得不好，二成 六沒意見、不知道。

民進黨支持者六成三覺得好，二成三覺得不好；國民黨支持者9.2％覺得好，八成二覺得不好；民眾黨支持者一成八覺得好，六成六覺得不好；從統獨傾向看，獨派選民五成一覺得好，三成九覺得不好：現狀派選民一成八覺得好，六成九覺得不好；統派選民4.8％覺得好，八成七覺得不好；至於賴蕭配選民，五成九覺得好，也有二成三不覺得好。

對於國人對總統當選人賴清德領導國家的信心，21％非常有信心，30.9％還算有信心，19.5％不太有信心，18.7％一點也沒有信心，7.3％沒意見，2.7％不知道。換句話說，五成二有信心，三成八沒信心。

他說，這項發現傳達了一個清楚的訊息是，台灣選民對新總統賴清德領導國家的能力是肯定的。儘管他只是以四成選票當選總統，但選後超過五成台灣選民對他國家領導 能力有信心，也展現台灣選民有成熟的民主素養。

從年齡層看，不分老少，大都呈現多數對總統當選人賴清德國家領導能力有信心。20-24 歲五成有信心，三成九沒信 心；25-34 歲五成有信心，四成一沒信心；35-44 歲四成六有信心，四成六沒信心；45-54 歲五成三有信心，三成九沒信心；55-64 歲五成二有信心，四成沒信心；65 歲及以上五成九有信心，二成七沒信心。

從政黨支持傾向看，國民黨支持者一成 九有信心，七成沒信心；民眾黨三成四有，六成二沒；中性選民 四成有信心，二成九沒信心，三成一沒意見、不知道 。獨派選民六成九有信心，二成五沒信心；現狀派四成三有，四成八沒；統派二成一有，六成六沒。

此外，對於賴清德反對「九二共識和一國兩制」之主張，調查顯示有五成四支持、三成四不支持；至於前總統馬英九選前「兩岸關係與習近平」相關談話，75%不同意， 12.5％同意，對侯陣營總統選情的負面衝擊在所難免。

此民調訪問對象為二十歲以上成年人，以市話、手機隨機抽樣，訪問日期113年1月15日至17日有效樣本，1,083 人(市話完成 759 份、手機完成 324 份)抽樣誤差：在 95％的信心水準下,約 ± 2.98 個百分點。