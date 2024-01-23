行政院主計總處昨日公布2023年全年失業率平均為3.48％，而高雄市失業率3.4％，勞工局指出，除配合中央紓困政策協助事業單位維持營運及勞工穩定就業外，另外有僱用獎助、缺工獎勵等，另外，中高齡者及高齡者就業今年將於北高雄增設第2處銀髮人才服務據點，活絡就業市場。

依據行政院主計總處最新統計數據，2023年全國失業率為3.48％，高雄市失業率3.4％，較上期再減少0.2％，總體失業率持續為六都最低。勞工局指出，去年高雄市失業率較前年下降，除努力配合中央紓困政策協助事業單位維持營運及勞工穩定就業外，也持續運用僱用獎助、缺工獎勵、跨域津貼等各項就業促進工具積極媒合，讓整體失業情勢較為下降。其中，25至29歲失業率，2023年上半年為8.6％，下半年下降為4.6％，也為六都最低。

勞工局於去年共辦理33場次大型及中型現場徵才活動，參與廠商952家，提供3萬1197個就業機會，初步媒合5069人次，初步媒合率58％；另依據廠商需求不定期辦理小型及單一現場徵才活動，共辦理272場次。

在青年就業政策方面，除持續配合勞動部辦理「青年跨域就業津貼」、「青年職得好評計畫」、「青年就業領航計畫」等方案外，也協助推動「初次尋職青年穩定就業計畫」及「青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫」等青年方案，強化青年尋職技能及動機，提升雇主進用意願。

另外，中高齡者及高齡者就業部分，高雄市銀髮人才服務據點去服務1884名求職者、媒合成功765名，新登記1723個職缺。並將於今年選址北高雄地區增設第2處銀髮人才服務據點，擴大中高齡者及高齡者就業服務範圍及量能。