陶晶瑩所經營的餐飲副業「辣杯杯」去年退出美食街，改做電商販售，昨(22日)周刊報導陶晶瑩夫妻與劉姓合夥人鬧翻，指控對方涉嫌詐欺和背信，對此，陶晶瑩稍早再發出律師函，否認強奪股份等說法，並表示希望外界不要再帶風向造謠，若有相關行為一律提告。

陶晶瑩稍早發出律師函和民事審判判決書，寫道：「謹就近日關於辣杯杯相關報導，所屬律師團代表聲明如下附件。再有造謠、虛構、影響社會秩序的文章、標題，律師團及藝人所屬公司皆以法律維權」，並指出四點聲明，其一指出劉姓前負責人已違反忠實義務，墊高食材採購成本，且刻意隱瞞股東，已經法院認定買賣契約不成立；其二公司正對劉姓前負責人提出刑事告訴，目前案情仍在偵辦中，也提出民事訴訟追究相關賠償責任。

陶晶瑩發律師函。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

其三，公司發現前負責人違反忠實義務知情後，為求保留雙方情面，「以不追究前負責人之賠償為對價，轉任股份與其他股東退出經營，以示負責」，也給了協商等退路，「並無任何『無條件贈與』或無理『強奪』之情」。

陶晶瑩律師函指出將提告不實訊息。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

最後，陶晶瑩的律師函強調，本案還在司法程序處理中，任何未經查證的不實訊息，公司和公司股東絕不姑息，將深究誹謗罪之刑事責任和民事名譽權和信用權賠償責任，網友也為她打氣說：「陶子加油加油加油」、「加油！相信妳～」、「一定要再提上訴！不要姑息」、「辛苦了！合夥生意確實不易」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。