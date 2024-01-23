小番茄是深受很多人喜愛的水果，其不僅好吃，還能為身體帶來不少正面影響。對此，新北市立土城醫院整形外科主治醫師李秉勳表示，小番茄富含維生素A、C，以及茄紅素、膳食纖維，具抗氧化、緩解便秘、促減重、防癌等作用，其中研究更指出，茄紅素對於降低罹患攝護腺癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌、胰臟癌等癌症風險有效。另外，由於維生素C易受加熱而破壞，建議生吃小番茄才能獲得較完整的營養素。

李秉勳在臉書專頁「質感良醫 李秉勳醫師 新北土城整外 抽脂 隆乳 眼袋 拉皮 專業」發文分享小番茄具備以下4大好處：

1、抗氧化：小番茄富含維生素A、C，以及茄紅素，有助於提升身體抵抗力、保護肌膚和抗老化等。

2、緩解便秘：小番茄含有大量膳食纖維，能幫助排便。

3、低卡高纖：每100公克僅32大卡，有助減肥及血糖控制。

4、降低癌症發生率：根據研究顯示，茄紅素可抑制癌細胞的生長與擴散，並降低罹患攝護腺癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌、胰臟癌等癌症風險。

國健署指出，番茄有分大番茄、小番茄2種，若以100克含量來看，大番茄熱量、碳水化合物較低，在營養學上被歸類為蔬菜類；而小番茄則屬於水果類，其在維生素A、C方面都優於大番茄。

由於小番茄含有豐富的維生素C，國健署提到，其容易受加熱而破壞，建議生吃小番茄才能獲得較完整的營養素。