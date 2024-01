據美國之音引述華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)一項調查研究,美國與台灣專家對中國侵台能力最新評估發現,大多數美台專家都同意,中國目前還不具備有效執行武力侵台行動的能力,不過未來五年中國有可能對台灣進行隔離或封鎖的行動。不過多數美台學者都認為,一個類似1995-96年中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習的台海危機,有可能在2024年發生。

報導稱,華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)當地時間22日發佈了名為《專家調查:美國與台灣對中國對台作為的看法》(Surveying the Experts: U.S. and Taiwan Views on China’s Approach to Taiwan) 的調查結果。該調查由該智庫與台灣國防安全研究院所作,對象包括52名美國專家及35名台灣專家。

調查發現,多數美國及台灣專家都認為,中國目前已經具備以執法機構為首對台隔離、並以解放軍為首對台封鎖的能力,不過他們大都認為中國還無法有效執行入侵台灣的武力行動。

這項調查在去年11月28日到12月15日進行,是在台灣總統大選之前,主題是台灣海峽兩岸在台灣大選後的可能動態。調查發現,多數專家「不認為近來美中試圖管理緊張關係的努力改變了發生台海危機的可能性」,大約有67%的美國專家及57%的台灣專家認為,2024年有可能發生台海危機。

這項調查對「台海危機」的定義是:「一個類似1995、1996年台海危機的情況——台海兩岸緊張關係顯著升級,並且伴隨至少一個旨在脅迫台灣並重申中國對台動武威脅的中國人民解放軍重大演習。」

調查說,這些專家之所以持悲觀看法可能是因為幾個因素,包括中華人民共和國對台灣選舉結果反應及整體美中關係的負面評估,而且美台專家都不認為華盛頓與北京試圖穩定雙方關係的努力產生效果。75%的美國專家及66%的台灣專家說,美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月的會面,「並沒有使雙方關係穩定到足以顯著降低台海危機的可能性。」

調查指出,如果中國領導人認為台灣選舉結果對他們不利,只有大約有四成專家認為北京會視新總統的政策來採取行動;超過一半美台專家認為,中國不會靜觀其變,但對北京會在新總統就職前或就職後採取最具升級性質的行動看法不同。

將近一半台灣專家認為,如果北京不喜歡選舉結果,他們可能會在2024年底前採取非軍事的脅迫行動,而美國專家則擔憂,中國可能採取包圍台灣的大規模軍事行動,少有人認為中國會採取隔離、封鎖或入侵台灣的行動。