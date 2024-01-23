台東男子不畏寒流昨天深夜到卑南鄉富山漁業資源保護區採捕龍蝦、螃蟹。海巡人員漏夜埋伏等候。（海巡署東部分署提供／蔡旻妤台東傳真）

影》台東男寒流暗夜潛「保育區捕龍蝦」，海巡漏夜埋伏取締。

台東男子不畏寒流昨天深夜到卑南鄉富山漁業資源保護區採捕龍蝦、螃蟹等各式水產動物，有民眾發現立即報案，男子今天凌晨4時15分返回岸際時，被埋伏6小時的海巡署東部分署第13岸巡隊員取締。第13岸巡隊表示，依違反漁業法函送台東縣政府裁處。

海巡署第十巡防區指揮部22日晚間 10時接獲民眾報案電話指出，台東富山漁業資源保育區疑似有違規採捕情事，旋即通報第13岸巡隊派員前往查察，岸巡人達現場後，使用熱顯像儀發現保育區內疑似有民眾違規採捕情事，即展開埋伏蒐證行動。

台東男子不畏寒流昨天深夜到卑南鄉富山漁業資源保護區採捕龍蝦、螃蟹。海巡人員漏夜埋伏等候。（海巡署東部分署提供／蔡旻妤台東傳真）

台東男子不畏寒流昨天深夜到卑南鄉富山漁業資源保護區採捕龍蝦、螃蟹。海巡人員漏夜埋伏等候。（海巡署東部分署提供／蔡旻妤台東傳真）

經海巡人員漏夜埋伏等候，23日凌晨4點15分確認該男子違規事實明確且返回岸際時，進行取締工作，現場查獲違規採捕漁獲計蠑螺、龍蝦、螃蟹及各式水產動物等，後續將依違反漁業法規定函送台東縣政府裁處。

第13岸巡隊呼籲，為確保海洋資源永續發展，請民眾遵守漁業資源保育區規範，如進行違規採捕，將違反漁業法規定，最高可處新台幣15萬元罰緩，提醒民眾千萬不要以身試法；如有民眾於岸際發現相關不法情事，可隨時撥打海巡署118免費服務專線。