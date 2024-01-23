台灣性教育學會、華人情感教育發展協會今天發布2023年「台灣10大性與情感教育新聞事件」，第1至3名分別是「56％未婚族想結婚生子」、「性平三法將加重罰則，防堵權勢性騷」及「MeToo浪潮曝性平意識不足，民團籲國中小應落實性教育」。

2023年10大性與情感教育新聞事件，第1名是跟生育率低有關的「56％未婚族想結婚生子」。《今周刊》2023年3月30日發表「2023年台灣婚育意願大調查」，發現台灣未婚族56％想結婚、生子，卻因「找不到對象」、「經濟條件不足」兩大因素，難以步入紅毯，進一步造成台灣生育率是全世界第三低。

杏陵醫學基金會執行長高松景說，為挽救生育率，政府在生育、托育等方面有很多補助，但顯然未打到要害，因為台灣文化是「婚育包裹」，要結婚才生育，少子化的關鍵不是不生，而是年輕人結婚的太少。

高松景表示，「想愛很難」是當前「愛無能世代」普遍心聲，但愛情是需要學習的，建議教育部推動「愛情學」讓談戀愛不再是難事。此外，政府應打造交友約會活動與場所並支援結婚相關措施，及打造友善育兒職場環境，才能催生。

第2名是「性平三法將加重罰則，防堵權勢性騷」。精神科醫師楊聰財指出，2023年7月31日立法院修正通過《性別平等教育法》、《性別平等工作法》及《性騷擾防治法》等3法，並將在今年3月8日起實施，這在台灣性平發展是重大一步。

楊聰財表示，性平三法對「權勢性騷擾」加重處罰，最高關3年、罰款上看百萬元，而且加強被害人保護機制，性騷調查期間被害人可請求調整職務或工作型態，老闆不得拒絕。

第3名則是「MeToo浪潮曝性平意識不足，民團籲國中小應落實性教育」。台灣性教育協會理事長毛萬儀說，2023年5月起，台灣社會一連串性騷擾事件被揭露，從職場到政治圈，也擴及媒體、校園、體育、藝文等領域，可說是台灣版的MeToo浪潮，造成各界震驚。

毛萬儀表示，人是群居的動物，關係是性教育的基礎，每個人都需要學習以愛、尊重、隱私、負責任的態度善待他人並理性自制。要達到這個目標，家庭與學校教育要一起合作。