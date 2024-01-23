七六人中鋒恩比德防守馬刺中鋒文班亞馬。（美聯社）

WHAT A HALF FOR JOEL EMBIID.



🔥 34 PTS

🔥 10 REB



The highest scoring 1H of Embiid's career 👏



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七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）23日出戰西區爐主馬刺，居然單場砍了70分18籃板，改寫名人堂中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）的隊史紀錄，率隊以133比123獲勝。恩比德上半場就拿了34分10籃板，前三節打完59分15籃板，簡直把對手禁區當成他自家後院。

馬刺狀元中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）為首的內線球員完全阻攔不住恩比德，不過文班亞馬也攻下33分7籃板。這場MVP對戰新科狀元的好戲，結果是恩比德單方面的輾壓，他在終場前1分多鐘罰進第68分，追平張伯倫的隊史紀錄，然後自己從底線帶球上籃，70分！

恩比德達陣70分之後光榮退場，接受現場廣播與觀眾的祝賀，他是聯盟史上第9位單場70分的球員。太陽後衛戴文布克（Devin Booker）2017年3月締造單場70分，但是最後輸球。去年1月，騎士後衛米契爾（Donovan Mitchell）也在延長賽砍了71分險勝公牛，

總計恩比德41投24中，罰球23中21，投進1顆三分球，還有18籃板、5助攻、1抄截、1火鍋。除了張伯倫，只有「海軍上將」羅賓生（David Robinson）、恩比德是以中鋒位置拿到單場70分。其餘70分締造者幾乎都是後衛，包括布萊恩（Kobe Bryant）、貝勒（Elgin Baylor）、大衛湯普生（David Thompson）、米契爾、布克、利拉德（Damian Lillard）。