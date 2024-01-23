調酒賽冠軍賣相機行「三方詐騙」，第2次遭逮問警：會再羈押嗎？

曾拿下台、港、澳調酒賽冠軍的林男，在網路佯「專賣相機」賣家，玩起「三方詐騙」把戲牟利，去年2月間遭台中市刑大查獲，釋放後惡性不改再詐騙多人，同年8月第2次被逮，詐騙得手50萬元。「是什麼狀況要抓我？」他見前來上門查緝警方先裝傻，再詢問員警：「會再被羈押嗎？」。警詢後依詐欺罪嫌送辦，他再遭羈押，全案檢方日前偵結起訴。

29歲林男是專業調酒師，在2018年還曾拿下台、港、澳調酒比賽冠軍頭銜，他不以專業技能謀生，竟在網路以「買空賣空」做起詐騙勾當，佯裝「專賣相機」賣家販售相機詐財，有50人受害，詐騙得手金額破百萬元，受害人在網路罵翻，曾引發熱議。

台中市刑大偵八隊去年2月間循線逮捕林送辦，林遭法院裁定羈押，但後釋放仍不知悔改、故技重施，持續相同手法詐騙，但仍有多人被騙。

曾拿下台、港、澳調酒賽冠軍的林上恩，在網路佯稱相機賣家，玩起「三方詐騙」把戲牟利，遭逮後仍惡性不改持續詐騙，台中市刑大去年8月間第2次查獲他又詐騙得手50萬元，依詐欺罪嫌送辦，全案檢方日前偵結起訴。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

台中市刑大偵八隊隊長曾朝顯表示，林男為自網路下載相機及零件照片，在網路以優惠價吸引買家下單匯款，但他只收錢、不出貨；若A買家催促或要求退款，他就叫B買家匯款至A帳戶，A誤為收到退款就不再追究，但B遲收不到貨，查覺恐遭詐騙報警，根據金流控告A是詐欺嫌犯，A的帳戶即遭警示凍結。

林男以此手段，並藉故向未收到貨的買家周旋以拖延時間，玩起「買家提告買家」三方詐騙把戲，以東牆補西牆，反覆實施詐騙牟利。

台中市刑大偵八隊再度循線追查，去年8月間持拘票及搜索票到林的住處查緝。「你還記得我嗎？」曾逮過林的警方詢問林，並表示，「又來找你了」；林回說：「記得！」，但裝傻詢問：「是什麼狀況要抓我？」，警方回覆：「你的案子那麼多」，林竟問：「會再被羈押嗎？」 。

警方追查過濾，林此次詐騙再得手近50萬元，警詢後，依詐欺罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，檢察官並向法院聲押獲准，全案在日前偵結起訴。

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