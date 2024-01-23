本名蘇陳端的網紅貴婦奈奈，和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」惡性倒閉，並與公公、名醫黃立雄，全家落跑前，一名何姓女子到診所進行手術卻昏迷不醒死亡，台灣高等法院判決決黃博健及黃立雄等人須連帶賠償867萬4065元。可上訴。

何女的家屬提告指控，何女在2016年10月19日到杏立博全診所接受除毛、減脂及雙側眼周電波拉皮等療程，不料，療程結束後，何女昏迷不醒，且有呼吸道阻塞之呼吸音，但診所只提供鼻腔通氣道，即將何女留置於診所恢復室。

家屬表示，何女療程施作完成3小時後，診所才為何女進行插管，之後才將何女送到台大醫院進行急救，但到醫院時，瞳孔對光線已幾無反應，雖經搶救何女仍因腦幹受損過於嚴重，在2016年11月8日死亡。

一審台北地方法院審理後，認定黃立雄、黃博健及胡姓麻醉師有疏失，須負連帶賠償責任，判決須賠償死者家屬精神慰撫金新台幣460萬元本息、兩名子女扶養費分別為港幣57萬8454元、港幣45萬4786元之本息。

台灣高等法院認為，家屬請求的扶養費請求之幣別是新台幣，一審卻判決幣別為港幣，改判賠兩名子女扶養費228萬844元、179萬3221元，死者父母、配偶及子女共賠460萬元本息。可上訴。