寒潮發威，流感疫情也增溫，台中市上周（1月14至1月20日）新增4例流感重症個案，其中最年輕為30多歲男性，沒有慢性病史，未接種112年流感疫苗，目前因肺炎持續在加護病房救治中；由於今年公費流感疫苗未開放全民接種，台中市自購6000餘劑流感疫苗擴大設籍台中市18至49歲市民，免費接種，目前仍有2177劑，衛生局呼籲市民把握機會。

依據疾管署系統資料台中市自去年10月起流感季起至1月20日已有21名流感併發重症個案，包含2例死亡個案，另15人已痊癒，上周新增4例流感重症確診個案，分別為2男2女，年齡從30歲到70多歲，其中2例曾接種112年季節性流感疫苗，4例皆於113年1月中因咳嗽、發燒、呼吸喘等上呼吸道症狀就醫，因症狀持續，至急診就醫目前收治加護病房治療中。

最年輕的1名重症個案僅30多歲，未接種流感疫苗，也沒有慢性病史，該患者1月中陸續出現咳嗽、發燒等呼吸道症狀，前往醫院就醫，胸部X光檢查發現有肺炎情形，收治加護病房治療中。

由於112年10月開打的公費流感疫苗未全齡接種，目前自費接種1劑約800元到1000元，基層醫師發現許多中壯年考量荷包未能接種；台市自去年12月20日也自購6000劑疫苗供18至49歲設籍台中的市民接種，經統計目前庫存仍剩2177劑，台中市衛生局呼籲，市民保握最後數量，帶身分證和健保卡前往各衛生所接種。