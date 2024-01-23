實況主Toyz（劉偉健）20日晚間到網紅超哥的餐廳用餐，因嫌棄對方的料理難吃進而引發衝突，Toyz遭超哥痛毆後送醫縫了十多針；對此，網紅「館長」陳之漢也實際購買餐點試吃，並表示醋飯沒有問題，不過網友發現館長的用餐過程中疑似將橡皮筋吃下肚，隨即引發熱議。

館長日前將超哥日式料理的餐點買回家試吃，也親自品嘗Toyz稱作難吃的醋飯，直言「醋飯粒粒分明，並非黏在一起」且海鮮很新鮮，唯一的缺點是「厚度偏薄」，一碗卻要價5、600元，不過他認為，餐廳位於台北市大安區，所以可以理解，「這個可以吃，不會讓人失望」。

然而，影片上傳後，有眼尖網友發現，館長在試吃生魚片時疑似將橡皮筋吞下肚，不過有部分人認為應該不是橡皮筋「那個不是橡皮筋吧，洋蔥之類的」、「光線問題，蘿蔔絲啦」、「那不是橡皮筋啦…生魚片都會有的蘿蔔絲蘸了醬油的顏色好嗎」。

對此，館長在直播中被問及此事，起初他也以為自己將橡皮筋吞下，但在經過幾次回放影片確認後，澄清是沾到醬油的蘿蔔絲，「沒有吃到橡皮筋，有吃到我會吐出來啦，我沒老人癡呆好不好，橡皮筋我還吞下去啊？」