2024總統暨立委選戰本月13日落幕，國會席次由高到低分別為國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，另有無黨籍2席，而總統則由民進黨賴清德當選，取得執政權。由於立院三大黨皆不過半，是否應成立「聯合內閣」納入多數民意成為話題。對此，《台灣民意基金會》今（23）日公布最新民調，結果讓人相當震撼。

《台灣民意基金會》提出民調題目，詢問「是否同意國會三黨不過半的情況下，為求政局穩定，應該籌組聯合內閣？」結果顯示，「同意」高達59.4%、「不同意」為21.6%、「沒意見」為12.8%、剩下「不知道」則占6.2%。

而在上述「同意」的59.4%中，有17.5%為「非常同意」、41.9%為「還算同意」；「一點也不同意」占6.0%、「不太同意」則占15.6%。

另在「是否樂見民進黨總統當選，國會沒過半？」的提問，《台灣民意基金會》民調數據也相當讓人意外，「樂見」占47.1%、「不樂見」占32.5%、「沒意見」為17.8%、剩下2.4%則是「不知道」。

上述民調訪問對象為二十歲以上成年人，以市話、手機隨機抽樣，訪問日期113年1月15日至17日有效樣本，1,083 人(市話完成 759 份、手機完成 324 份)抽樣誤差:在 95%的信心水準下,約 ± 2.98 個百分點。