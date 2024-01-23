超級寒流來襲，氣溫驟降，泡湯或泡澡都是人生一大享受，皮膚科醫師提醒，短時間泡湯可增加皮膚保水度，但每泡5分鐘至10分鐘就要休息，並趕快做好保濕，尤其老人家的皮膚油脂分泌少，泡湯、泡澡太久，流失太多油脂，因太乾燥易出現「冬季癢」；此外，冬天偏愛皂類洗浴族「冬季癢」病患常增加，建議暫改用相對溫和的沐浴產品。

中醫大附醫皮膚科醫師張廖年峰表示，短時間泡湯、泡澡會增加皮膚保水度，但泡完湯要趕快做保濕鎖住水分，不要忽略這個簡單的步驟，因為冬天空氣乾燥，在環境濕度自然平衡原理下，肌膚保水度會快速流失，相當可惜。

「並非人人適合泡湯！」張廖年峰說，人體浸泡在高溫水裡會加速血液循環，有嚴重心血管疾病的人，宜謹慎小心；急性發作的異位性皮膚炎、敏感性皮膚及有開放性傷口，更應注意自身皮膚狀況。

冬天泡湯季，台灣泉質多樣，包括碳酸氫鈉泉、硫磺泉、泥漿泉或海底溫泉等，各有所好。「泡湯的溫度及時間多久比較適合？」張廖年峰指出，每個人的肌膚對溫度耐受力不同，泡湯時若自覺不適就休息，不要勉強，不須與他人攀比，不要硬要將肌膚泡到紅通通才罷休，一般在5分鐘至10分鐘就要休息，不宜泡太久。

「年長者更要小心！」張廖年峰提醒，年紀越大，皮膚油脂分泌隨之越少，如果泡太久，導致皮膚油脂大量流失，容易造成「冬季癢」。

偏愛皂類洗澡族更要小心！張廖年峰指出，冬天一到常見病患因出現搔癢症狀求診，仔細一問才發現，不少油脂分泌旺盛的男性，或偏愛清潔力較強的皂類洗浴族群，冬季天氣乾燥，皮膚油脂易流失，過度清潔造成皮膚太乾燥、皮質層脆弱，而導致「冬季癢」。

他建議此類患者，冬天停用清潔力太強的皂類或界面活性劑太強的洗浴產品，因脫脂力過強，肌膚洗浴後易太乾燥，暫改用相對溫和的沐浴乳洗浴，就能告別惱人的「冬季癢」。