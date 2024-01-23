南韓48歲知名男演員李善均去年捲入染毒案，檢驗結果皆為陰性，不料李善均在案件程序仍在進行中過世，震驚外界。警方被外界質疑在證據未明的情況下提早洩漏嫌疑人身分。京畿道南部警察廳22日針對當時負責搜查的仁川警察廳緝毒單位進行強制搜查與扣押，以確認警方是否向特定媒體外流調查資料。

根據韓聯社報導，京畿南部警察廳反貪腐經濟犯罪調查隊於22日對仁川警察廳毒品犯罪調查系的多處辦公室進行扣押搜查，將相關警方職員的手機等電子設備與李善鈞有關的調查資料一併帶回。除了仁川警察廳遭搜索，當時曾經詳細報導過李善均事件的新聞媒體公司也遭到強制扣押搜查。京畿南部警方23日透露，預計未來將透過對扣押物的分析，確認仁川警察廳內部是否曾向特定媒體洩漏調查資訊，承諾「將迅速、嚴肅調查事件」，但不會透露扣押搜查細節。

此前，京畿南部警察廳15日收到仁川警察廳委託，要求協助查清李善均調查資料疑似外洩的經過，理由是擔心同屬仁川警方無法確保公正性，所以才委由鄰近的京畿南部警察廳負責，而京畿南部警方接手不到一周就展開扣押搜查。

李善鈞過世後，韓媒《Dispatch》稱，當初在調查向李善均勒索的酒店女金女時，意外看見李善均的名字，在尚未深入調查前就製作了報告書，明明還在內部調查階段，消息才過1天就被報導出來，且金女為「立功」、開始幫警方「做業績」，警方也僅憑她單方面的說詞就調查李善均，不顧他3次檢測都是陰性，讓他成了犧牲品。

而在李善均生前曾3次到警局接受問話，調查期間也4度配合毒品檢驗但均為陰性，他在逝世4天前的12月23日第3度到案說明，同意了長達19個小時的跨夜訊問，並於離開警局時表示「已經全部誠實作答了」，也喊話「我和威脅犯（女室長）的陳述，希望警方好好判斷可信度」。

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