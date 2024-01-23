建通近幾年努力落實轉型，將端子製造移至越南，建通在2023年2月增資越南600萬美元，增設熔煉設備擴大生產規模，加速傳統產線轉移，並開始收購銅下料，大幅提升越南建通優勢；在蘇州廠部分，建通異型導體銅材產線如期完成擴線計劃，目前產線約10條，以出貨當地車用客戶為主，目前越南廠區佔端子產品比重約50%到60%，大陸蘇州加東莞佔比約30%到40%。

建通另一個獲得市場關注的是搶進半導體產業的特殊新型銅材，建通獨有Rolling(壓延)+Milling(銑削)複合工藝製程，生產紅銅+半導體系列產品為主，有交期及MOQ上的優勢，台灣建通特殊新型銅材煉製廠2套製程已開始試產，預計今年第1季到第2季進行產線認證，公司初步規劃產能約500噸/月，因應未來市場需求，規劃於新購之土地上新增廠房設備，產能規劃預計可增加至1000噸/月。

建通2023年12月合併營收為2.85億元，月增13.27%，年增25.7%，累計2023年合併營收為25.9億元，年減10.11%。

由於第1季是傳統淡季，建通初估今年1月可能低於去年12月，第1季營運仍偏保守，不過整體來看，公司仍預期今年營收較去年明顯成長，並重返獲利軌道，建通因具有轉機題材，推升公司股價強攻漲停。