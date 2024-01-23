瑞士三角巧克力（TOBLERONE）傳出食安問題！香港食物環境衛生署食安中心接獲通報，該品牌的牛奶巧克力被發現可能含有塑膠異物，廠商已下架回收。我國食品藥物管理署表示，經查詢邊境系統，該批次產品沒有輸入台灣，將持續在邊境和後市場關注食安風險。

根據《東網》報導，傳出問題的TOBLERONE「Milk Chocolate with Honey and Almond Nougat」來源地為瑞士，製造商香港代表通知食安中心，有關產品可能含有塑膠異物，並正回收該批次產品。

食藥署副署長林金富說明，香港食安中心公布的下架回收批號為OOY4233553，有效日期是2024年12月1日，經食藥署查詢邊境系統，該批號沒有輸入到台灣。但食藥署會和衛生局合作，持續在邊境和後市場關注該公司產品，若有接獲消費者通報，食安風險有提升的時候，將加強稽查。

食藥署統計，2023年1月1日至2024年1月22日止，該品牌包括糖果、巧克力產品共輸入台灣203批，其中牛奶巧克力有75批。林金富表示，當下一批牛奶巧克力輸入時，將在邊境攔截查驗，再做風險判斷，檢驗合格才會進入市面，不合格則會提升抽驗比率。