高雄朱姓男子欠債不還，今天凌晨被謝姓債主及其同夥逮個正著，當街用球棒圍毆，追逐飆罵、敲擊聲驚醒不少民眾。警方獲報及時趕到，將4名暴徒逮捕。警方搜查發現，暴徒車上藏有K他命和失竊車牌，全案依妨害秩序、傷害、竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

今天凌晨1時許警方接獲民眾報案，指鼓山區銘傳路有人打架，警方立即派出快打部隊到場處理，發現41歲的朱男頭部受傷流血，並將現場的謝姓、駱姓、鄭姓、高姓男子等4人控制。

經查，朱男因欠謝男錢財，謝男約他到銘傳路談判，但朱男一到就遭到謝男等人的毆打，直到警方到場才停手。警方在謝男、鄭男2人身上發現球棒2支，並在駱男駕駛的汽車中發現K他命和兩面失竊車牌。所幸朱男經救護人員包紮後，無生命危險。

警方調查，朱男與謝男等4人原本是同事或朋友，因債務問題而反目成仇，今天凌晨才發生衝突。4警方依妨害秩序、傷害、竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌，將4名暴徒移送高雄地檢署偵辦。

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