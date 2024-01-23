據彭博引述消息人士指出，大陸官方正考慮採取一攬子措施來穩定股市，包括正在籌集2兆元（人民幣，下同）的平準基金。如獲得領導層批准，部分措施最快本周公佈。但大陸證監會未對此進行回應。

該報導進一步指出，2兆元幣左右的股市平準基金，主要來自大陸國有企業的離岸帳戶，透過滬港通、深港通投入A股，目前大陸中央正在尋求籌集資金。中央部分也安排至少3000億元資金，透過大陸證券金融股份有限公司、中央匯金公司向A股進行投資。

另外，支撐人民幣滙率也是本次措施的考量之一。但措施選項尚未最終確定，官方還在權衡其他選擇。如獲最高領導層肯首，最快在本周宣佈其中一部分。

大陸A股三大指數23日集體低開，滬指早盤曾跌逾1％，消息傳出後反彈，截至盤中微升約0.2％。離岸人民幣對美元一度漲至7.1810，短線漲近200點。

此外，大陸國務院總理李強22日主持國常會中也強調，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司品質和投資價值，加大中長期資金入市力道，增強市場內在穩定性。

此外，還要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心。要增強宏觀政策取向一致性，加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好態勢，促進資本市場平穩健康發展。