「SIRAYA西拉雅號」主題彩繪列車23日在台南火車站啟航時，吸引大批鐵道迷到場先睹為快。（洪榮志攝）

「SIRAYA西拉雅號」主題彩繪列車23日在台南火車站啟航時，交通部觀光署副署長林信任、台鐵公司副總經理劉雙火、西拉雅國家風景區處長徐振能及台南市長黃偉哲等貴賓都到場共襄盛舉。（洪榮志攝）

「SIRAYA西拉雅號」主題彩繪列車23日在台南火車站啟航時，吸引大批鐵道迷到場先睹為快。應邀出席的台南市長黃偉哲期許，未來西拉雅號列車能夠持續奔馳在嘉南平原與南部地區，藉此讓更多外地朋友對於台南的人文薈萃與歷史風情，有更深入的認識及瞭解。

交通部觀光署與國營台灣鐵路公司攜手合作的主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，今天在台南火車站舉辦啟航儀式時，交通部觀光署副署長林信任、台鐵公司副總經理劉雙火、西拉雅國家風景區處長徐振能等貴賓，都到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，今年適逢台南400的里程碑，下周即將迎來2024台灣燈會啟燈，感謝交通部觀光署及台鐵公司攜手合作，共同推出「SIRAYA西拉雅號」主題列車響應2024台灣燈會，未來西拉雅號將行駛於嘉義、台南、高雄、屏東等城市，歡迎民眾搭乘火車前來台南觀賞台灣燈會，提前感受過年的歡樂愉悅氛圍。

黃偉哲還說，西拉雅號紅白相間的圖案設計引發網友熱議，每個人都有不同的想像力，他個人覺得圖案宛如在這冷冷的春冬季裡，穿上保暖的毛衣，相當漂亮討喜，且塗裝引起民眾好奇，更可吸引民眾注意。

設計西拉雅號彩繪圖案的台南藝術家AKIBO李明道認為，西拉雅號的任務，是在春節期間疏運在南部的旅客，也要帶大家到台南一起賞燈，所以在這個寒冷的冬天，他就想到要幫列車加上一件溫暖的毛衣，視覺上有溫暖的感受，也要溫暖每一位旅客的心，剛好啟航儀式也碰到最冷的冬天，呼應要給大家溫暖的感受。

李明道還說，此次的圖案有象徵台灣燈會光芒的放射性圖案，也有烏山頭水庫的櫻花、有春節期間開心的笑臉，還可以看到一個大大的愛心，上面有「I LOVE TAIWAN」，希望春節期間藉由列車將大家對台灣的愛串連起來，也希望大家可以一起帶著心愛的人來搭乘西拉雅號，感受愛與溫暖。

李明道強調，有些網友看到車頭像是「鳥擊」，這是因為大家看到畫素模糊的情況，歡迎大家來搭乘西拉雅號，現場感受用3D做的毛線編織立體且細緻的質感。