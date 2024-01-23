新北市長侯友宜今（23）日上午出席慶祝農民節大會，受訪時被問及立委傅崐萁已表態退出立法院「龍頭之爭」，支持黨籍準立委韓國瑜、立委江啟臣的「韓江配」，但似乎有意轉而問鼎黨團總召，可能引發藍營「總召之爭」，侯對此並未正面回答，僅指出，面對台灣的未來，永遠只有一個心願，大家都要團結，唯有團結的黨才能夠經得起考驗。

侯友宜表示，面對台灣的未來，永遠有一個心願，大家都要團結，台灣未來的挑戰會愈來愈辛苦，所以不管是政府或黨，都應要凝聚所有的力量一起往前走，所以大家要記得「只有團結的台灣才能面對外面，唯有團結的黨才能夠經得起考驗。」

關於新北市29區行動治理座談今年提早時程，侯友宜指出，其實行動治理往年此時已陸續開始辦，因是整年度持續辦理，行動治理很多都是里民的聲音及里長關心的事務，所以必須要在第一線要傾聽人民的聲音，人民的小事情就是大事情，趕快幫他們解決。

侯說，希望解決各區公所面臨的困境，並解決里長需要立即能夠處理的事情，讓新北市大小事情都能夠齊頭並進。

針對新北市議會今召開臨時會，是否補做施政報告，侯友宜說，所有事情都遵照、尊重議會的決定，市府會全力的配合，完全尊重議會。

由於烏來山區已降雪，相關區域是否放低溫假？侯指出，已請教育局與各學校做好評估，同步啟動區公所避寒機制，學校的部分由各校評估中，會以師生安全為最大的優先，並不斷叮嚀學校做好保暖及防寒機制。山區易降雪的地方早已啟動避寒機制，做好萬全的準備。