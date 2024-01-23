立院龍頭之爭備受矚目，民進黨立院黨團總召柯建銘日前斷言，民眾黨應該會票投自己，而近日又傳出民眾黨可能採取分裂投票，院長投民進黨，副院長投國民黨，展現不藍不綠、牽制兩黨的態度，對此，民進黨立委許智傑表示，多次希望民眾黨以人民為依歸，若想打平衡牌彰顯藍綠平衡的價值，確實是一個策略。

許智傑分析，如果民眾黨打平衡牌，確實是一個策略，但是如果沒有在院長選舉發揮關鍵少數的效果，未來只會走向邊緣化，可能變成可有可無的8席。