過去一周以來，在人工智慧（AI）題材回鍋熱炒帶動下，輝達、超微（AMD）和美光等晶片股表現亮眼。周一費城半導體指數漲0.25%，收在4,386.6點，創下歷史收盤新高。

KeyBanc Capital Markets分析師John Vinh維持對超微、輝達和美光的「加碼」評級不變，並調升三家公司目標價分別至195美元、740美元和115美元，稱本季的供應鏈調查結果好壞不一，汽車和工業終端市場仍在進行庫存去化，需求仍普遍疲弱，但AI需求仍然強勁。

Vinh認為超微將成為AI最大的受益者之一，今年MI300晶片的需求可能高達80億美元，遠超出先前預期的介於30億～40億美元。他並看好輝達在GPU領域的龍頭地位仍將穩固，預期輝達下一代、更強大的AI晶片B100將於今年第三季發布，其性能將比前一代晶片提高50%，而定價估提高40%。

然而超微周一大跌3.47%，收在168.18美元，是唯一收黑的主要晶片股。投銀Northland Capital Markets將超微的股票評級從「優於大盤」（Outperform）下修至「與大盤持平」（Market Perform），稱其當前股價已經體現未來AI可能帶來的機遇。過去4天，超微股價大漲近19%，今年以來上漲逾14%。

TD Cowen分析師Matthew Ramsay則抱持不同的看法，他將超微目標價從130美元調升至185美元，並維持「優於大盤」的評級不變，稱未來幾年MI300將擁有龐大成長空間。

美光周一大漲1.98%，收在89.24美元，在主要晶片股當中表現最佳。New Street Research分析師Pierre Ferragu表示，隨著客戶庫存逐漸回復正常水準，今年美光的利潤可望改善。美光將於今年晚些時候推出HBM3E記憶體，KeyBanc Capital Markets分析師Vinh預期美光在輝達B100的市占率可能高達70%。