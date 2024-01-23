近日寒流來襲，北部低溫下探至6度，為體恤在濕冷環境下工作的堤外拍賣場供銷業者以及漁產公司人員，漁產公司董事長鄭世維及總經理施宜廷實施一系列的防寒措施，包含供應薑母茶、暖暖包發送及裝置電暖爐。

為了讓夥伴們感受到更多的溫暖與支持，鄭世維帶領團隊在去年12月17日首波寒流來襲時，就發送暖暖包470個，去年12月21日發送暖暖包360個外額外供應薑母茶，去年12月22日除了發送暖暖包500個及供應薑母茶，也完成7組電暖爐啟用，以抵擋寒流一波波的攻勢。

今(23)日第二波寒流來襲，比上次更加寒冷，除加發暖暖包711個、供應薑母茶，以及開啟電暖爐外，並承諾後續電暖爐將加裝至12組，讓供銷業者及同仁有更多的取暖空間。

鄭世維表示，各單位主管應主動關懷同仁做好防寒準備，並關心同仁身體狀況，在全方位的保暖措施之下，期能讓所有夥伴都能無畏寒冬。