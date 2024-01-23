不少家長為小朋友選擇幼兒園的時候，除了會關注師生比，是否採用國外主流的蒙特梭利、福祿貝爾等教育也是經常詢問的重點。但其實大部份人並不知道，長期專注經營幼教服務的劍聲幼兒園，就是將上述兩者引進台灣的先行者。劍聲不但長年培育出大量師資，甚至還在彰化設立工廠製造蒙特梭利及福祿貝爾教具。而且劍聲幼教老師開發的多項教材，受到多家國外教育機構的肯定，出口到海外的訂單源源不絕，年銷金額近億元，成為教育界的台灣之光。

談起辦教育的淵源，劍聲幼教集團總經理翁凡哲回憶，早在一百多年前，他的外公熊恢就是清朝時的首批留學生，當時他1923年從京都帝國大學回到家鄉江西南昌時就決定獻身教育，用西方的新式教育理念創辦了劍聲中學，這也是當時規模最大的中等學校。後來在對日抗戰結束，他跟著國民政府到台灣繼續辦教育，臨終前對女兒熊明月說：「教育要從小做起」，因此翁凡哲的母親熊明月陸續開辦了6家幼兒園，希望從幼教開始改變，成為國家及社會進步的基礎。

劍聲幼教集團總經理翁凡哲家族三代致力引進西方新式教育已有百年歷史。(圖／劍聲幼教集團提供)

在台灣1970年代幼齡人口大量增長，劍聲在台北開設的第一間園所就收了多達300個孩子分成上午班和下午班輪流托育。當時翁凡哲的父親已經是再興中學的王牌數學老師，為了投入幼教提升專業，特別前往美國蒙特梭利學會AMI（America Montessori Institution）上課，從中發現由於蒙特梭利博士是醫學博士，在教數學的邏輯與傳統教育界大不相同，覺得可以改良東方填鴨式的教學模式。加上當時蒙特梭利的教具都要從荷蘭進口，一個「帶插座圓柱體」教具就高達3萬元，價格非常昂貴，因此萌生要將蒙特梭利教育落地生根的念頭。

除了蒙特梭利教育，劍聲更與當時留學日本幼教的林盛蕊教授取經，引進「幼教之父」福祿貝爾的恩物教學，首創將兩者融合在學前教育的教室中。翁凡哲回憶，當時父親成立了CFMS中華福祿貝爾蒙特梭利協會，並著手精簡蒙特梭利及福祿貝爾的認證課程，讓台灣的幼教老師可以不用出國，只要用國外十分之一的學費更快完成認證，並理解兩者的教育精神。同時為了因應日益增長的學生數量和教具需求，劍聲幼兒園開始在家庭式的小工廠自行製造蒙特梭利及福祿貝爾教具，不但降低了的教具價格，讓新的西方幼兒教育平民化，更自行設計與開發更多符合蒙特梭利、福祿貝爾精神的教具。

劍聲在彰化埔鹽鄉成立教具製造基地，讓高品質的教具供應全台及世界各國。(圖／劍聲幼教集團提供)

當台灣愈來愈多幼兒園採用蒙特梭利的教育方式，劍聲也漸漸地從家庭式的小工廠，在彰化創立了教具工廠。目前劍聲設計開發的教具產品已高達2000種以上，美國知名的Apple Seed公司成為劍聲教具的海外代理，出口以美國、日本、港澳等世界各地，年銷近億元，深受各國幼教機構的肯定。

劍聲幼教集團總經理翁凡哲強調，從劍聲創立第一間新式學校至今已經整整邁入一百年，一直堅持引進世界最新的觀念與潮流，除了將有效的教育方法迅速傳遞給老師，也重視專業培訓和專業教具的結合，近年更致力響應「雙語國家」政策，開發出符合華人子弟學習英文的教材～Nana Bear Readers熊奶奶英文讀本，這皆本於讓更多家長負擔得起好的教育，而不是經營只滿足少數人的貴族學校。如今劍聲托嬰中心和幼兒園在台灣已經將蒙特梭利、福祿貝爾發揚光大，也持續創新走向國際，讓幼兒教育的專業也能成為世界認識台灣的獨特亮點。