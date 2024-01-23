李明川在前年8月購入北投山上70坪的2千萬豪宅，近日又在附近購入「孝親房」，計劃將父母從林口接來附近同住。孝順出名的他說：「以前想和父母保持距離，現在對他們多了掛念，以後我每天下班，開車可以先經過爸媽家，陪他們吃頓飯、喝杯茶、吃點水果聊聊天，他們年紀大了，陪伴是很必要的。」

孝親房目前正在裝潢，期待又不好意思的李爸爸表面強裝鎮定，但實際上早就已經到新家附近巡視多遍，將可以逛、好吃的店都紀錄下來，李媽媽也吐槽愛打麻將的他，早就找好新家附近可打麻將的地方。

多元發展的李明川，除了彩妝師身分，也依序挑戰歌手、演員等不同角色，「幫大家發掘新的生活樂趣，仍然是我現階段最有興趣的事」。愛煮菜也煮的一手好菜的他，近日特別料理媽媽味炒米粉，感性表示：「我的美食之旅，去世界各地吃過許多米其林餐廳，但幾顆星不重要，媽媽煮的永遠最好吃，家裡總是有媽媽牌炒米粉在等著你回家。」