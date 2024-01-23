網紅超哥因不滿Toyz批評自己新開的海鮮餐廳，當街把Toyz打到腦震盪、身上多處瘀青，複訊後5萬元交保，並向社會大眾道歉。外傳超哥有案件仍在緩刑期間，如屬實又沒跟Toyz和解，有機會坐牢；稍早超哥發聲明回應，稱「我並無緩刑在身」。

超哥23日透過臉書粉專「超派人生」發文，以兩點回應傳聞：「一、我並無緩刑在身；二、之前已澄清過那只是同名同姓，以上。」

超哥否認緩刑中（圖／超派人生臉書）

超哥獲保後，接受媒體訪問時，除了道歉，也說會負起相關法律責任，但不想跟Toyz道歉，「時間如果再倒回一次，我還是會揍他」。

而Toyz昨22日公開驗傷單，證明自己被超哥打到頭部挫傷及撕裂傷、腦震盪、身上多處挫傷及擦傷、頭暈、頭痛、噁心伴有嘔吐，將委由律師向超哥提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等四罪。Toyz也還原事發的狀況，當時在店內用餐，氣氛已降到冰點，後來他走到餐廳外門口要與超哥「道別」，就被情緒失控的超哥和其幾名友人圍毆。最後他重申：「時間如果再倒回一次，你的醋飯夠難吃。」

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