清水警分局長蔡慶星率高美派出所所長林士欽，結合高美警友站站長王錫彬等人，前往高美轄區五里舉行愛心送暖活動。（警方提供）

清水警分局長蔡慶星率高美派出所所長林士欽，結合高美警友站站長王錫彬等人，前往高美轄區五里舉行愛心送暖活動。（警方提供）

春節重要節日將屆，台中市清水警分局長蔡慶星率高美派出所所長林士欽，結合高美警友站站長王錫彬等人，前往高美轄區五里舉行愛心送暖活動，除贈送白米、棉被及營養補給品等物資外，今年每戶更獲得5000元大紅包，期盼每人都能有個溫馨及快樂的農曆年節，轄內共19戶弱勢家庭、獨老受惠。

清水警分局高美派出所員警於平日執勤時，發現轄內許多不符合低收入戶資格，但生活卻十分艱困，警方時常前往關心並予以各項協助。由於年關將近，高美所長林士欽發起此次寒冬送暖活動，讓轄內弱勢民眾在重要節日期間也能感受到社會溫暖。

清水警分局長蔡慶星日前親自前往參與寒冬送暖活動之際，也向民眾宣導識詐、反詐騙觀念，並提醒長者凌晨或晚間外出應著亮色衣，以維護自身安全，同時提醒勿酒後駕車等交通安全觀念。活動除了讓民眾開心領取愛心物資外，還能更加注意自身及財物安全，受助民眾暖在心裡。

清水警分局分局長蔡慶星表示，警方平時加強聯繫及建立良好的社區夥伴關係、給予民眾適時、適當、適切之協助，達成「警民一家親」的社區警察理念，此外，他也再次提醒，警方維護治、交安責無旁貸，法律無假期，重要節日期間，與親朋聚餐增多，駕駛人務必遵守各項交通規則，尤其開車勿喝酒、超速，以維護用路人的生命財產安全，讓民眾平安過好年。

清水警分局愛心送暖活動在寒冬之際舉行，愛心物資係由清水警分局高美所、高美警友站站長王錫彬、警友及地方士紳等一群善心團體人士共同募捐，期望藉此善舉展現社會公益，拋磚引玉邀請各方賢達一同共襄盛舉。